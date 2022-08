CDS – Altro che 100 milioni, De Laurentiis chiede una cifra enorme al Manchester per Osimhen

Il Manchester United vuole Victor Osimhen ed è disposto ad offrire 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore,, De Laurentiis chiede almeno 140 milioni di euro. Gli stessi soldi che il club inglese ha offerto all’Ajax per Antony ma che sono stati rifiutati dalla società olandese, prossima avversaria del Napoli nei gironi di Champions League. Insomma il Manchester ha potenzialmente la possibilità di offrire quei soldi per un giocatore e ten Hag ha chiesto alla proprietà di virare su Osimhen.

Secondo RPN l’attaccante nigeriano apre al trasferimento in Premier League, un dettaglio non da poco, dato che il Manchester United non gioca la Champions in questa stagione.

Osimhen al Manchester United: la richiesta di De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport anche il Napoli non è convinto di cedere Osimhen per prendere Cristiano Ronaldo. De Laurentiis potrebbe anche mandarlo via, ma ad una cifra molto superiore ai 100 milioni di euro. “Nelle ultime ore è tornata prepotentemente alla ribalta l’ipotesi Napoli, con Mendes che sta progettando un piano molto complicato: portare a De Laurentiis un’offerta del Manchester United per Osimhen che prevederebbe l’arrivo di CR7 in azzurro, ovviamente accompagnato da un importante conguaglio. Il Napoli non ha intenzione

di sedersi a trattare per la cessione di Osimhen. Solo un’offerta intorno ai 140 milioni potrebbe far riflettere De Laurentiis. Ma al momento di concreto non c’è niente“.

La strategia di De Laurentiis non è complicata da comprendere, perché Osimhen può essere ceduto nel 2023 con una plusvalenza totale, quindi se la cessione dovesse essere anticipato ci vogliono più di 100 milioni di euro per convincere il patron azzurro. La trattativa resta comunque molto complicata, anche perché ci sono pochi giorni per chiudere l’affare ed il Napoli non si può permettere di restare troppo a lungo nell’incertezza, anche perché la stagione prosegue e ci sono partite importanti da giocare.