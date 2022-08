“Cristiano Ronaldo al Napoli è tutto vero, si può fare. Osimhen al Manchester United”

Calciomercato Napoli – Cristiano Ronaldo può giocare nella squadra di Spalletti, con Victor Osimhen acquistato dal Manchester United. È una clamorosa notizia di mercato che gira oramai da qualche mese, ma che in questa ultima settimana di trattative può diventare realtà. Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato della possibilità Ronaldo per la squadra azzurra, ma c’erano anche ampi margini di scetticismo. Margini che con il passare dei giorni si sono assottigliati sempre di più.

Ora ci sono i termini della concretezza, questo non significa che si farà sicuramente ma la trattativa secondo Tuttosport è assolutamente reale con Jorge Mendes che ci sta lavorando concretamente oramai da tempo.

Crisitano Ronaldo al Napoli. Manchester 100 milioni per Osimhen

Tuttosport fa sapere che dopo il sorteggio Champions la riflessione su Ronaldo è aumentata ancora di più, perché il fuoriclasse portoghese che ha 37 anni, potrebbe portare comunque una grandissima esperienza internazionale. Inoltre dietro le quinte, nemmeno troppo velatamente lavora il super agente Jorge Mendes, lo stesso di Keylor Navas, che può favorire gli azzurri anche per il portiere costaricense, e che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis.

Secondo il quotidiano sportivo “Stavolta il sogno potrebbe diventare realtà stavolta il manager Jorge Mendes ed il presidente DE Laurentiis potrebbero trovare la chiave giusta per portare il campione portoghese dove spesso era stato accostato, al Napoli”

Gli ingredienti ci sono tutti: Ronaldo vuole lasciare e vuole la Champions, il Manchester vuole Osimhen per rilanciarsi e giocare Premier ed Europa League da protagonista. Della trattativa è stato informato anche Roberto Calenda, agente di Osimhen, il che rende ancora tutto più concreto.

Ingaggio Ronaldo: come lo può pagare De Laurentiis

Con il passare delle ore anche l’offerta per Osimhen da parte del club inglese diventa sempre più probabile, con ten Hag che lo ha chiesto al direttore tecnico Darren Fletcher. Il nigeriano è scettico, vorrebbe restare al Napoli per giocare la Champions per la prima volta e convinto di potersi togliere tante soddisfazioni, ma il Napoli può incassare 100 milioni di euro pagabili in tre esserci, mentre al giocatore possono andare 10 milioni di sterline che cambiano le carte in tavola.

Con Osimhen al Manchester, ci sarebbe Cristiano Ronaldo al Napoli. Il club inglese inizialmente voleva venderlo a 40 milioni di euro, proposta nemmeno ascoltata da De Laurentiis. Se arriverà sarà gratuitamente, in prestito o con risoluzione del contratto. Ma come si paga lo stipendio da 23,5 milioni di euro di Ronaldo? I primi 4 milioni, ovvero due mesi di ingaggio, sono già stati pagati dal Manchester United. Poi il club inglese dovrebbe pagare il restante 75% al posto del Napoli. Insomma è un’operazione complicatissima, ma non impossibile secondo Tuttosport.

