Dalla Francia – Accordo trovato, Navas al Napoli

Keylor Navas sarà un giocatore del Napoli, ne sono sicuri in Francia dove più fonti giornalistiche parlano di un accordo imminente. Mentre in Italia arrivano smentite alla notizia data da Ciro Venerato di un affare saltato tra Navas ed il Napoli. Da Canal Supporters fanno sapere che in queste ore il portiere costaricense ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto, con il PSG che mette sul piatto circa 8 milioni di euro per la buonuscita.

Anche footmercato cita praticamente le stesse cifre: Navas dopo aver risolto il contratto con il PSG andrà a firmare un contratto biennale da 3,5 milioni di euro col Napoli. In Italia secondo Nicolò Schira, intervenuto a 1 Station Radio, la trattativa per Navas in azzurro viene data come per certa. Buone notizie arrivano anche sul fronte della cessione di Fabian Ruiz al PSG. Il calciatore spagnolo è pronto a trasferirsi in Francia, con il Napoli che incassa circa 22 milioni di euro. Ora i tifosi del Napoli attendono che queste due operazioni vadano in porto. Anche perché Fabian Ruiz è un corpo estraneo nella rosa del Napoli, mentre Navas sarebbe la ciliegina sulla torta di un calciomercato già importante, dato che il portiere 35enne aumenterebbe a dismisura il tasso di esperienza della rosa azzurra, oltre che tecnico.