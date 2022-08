Venerato sicuro: “Sfuma Navas niente Napoli”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEYLOR NAVAS-NAPOLI. Clamorosa indiscrezione rilanciata da Ciro Venerato durante il TG Rai. Secondo l’esperto di calciomercato, sta per sfumare il passaggio di Keylor Navas al Napoli: “Ennesima giornata negativa sul fronte Navas. Poche ore fa, Jorge Mendes ha contattato la dirigenza partenopea per comunicargli che al momento non c’è accordo tra Keylor Navas il ds parigino Campos sull’entità elevata della buonuscita“.

“Secondo Mendes al momento le distanze sono siderali. Notizia che riscuote autorevoli conferme. Navas per ora sfumato. Non a caso il Napoli ha ripreso i contatti con Meret per l’eventuale rinnovo“.

Venerato lascia ancora la porta aperta: “Il mercato però chiude alle ore 20:00 il 1 settembre e molto probabilmente Jorge Mendes (stimatissimo da Aurelio De Laurentiis, ricambiato dal portoghese) tornerà presto alla carica. Il Napoli però non ha gradito l’atteggiamento intransigente di Navas: il portiere non intende rinunciare ad un solo euro del lauto stipendio“.

C’è chi invece è in disaccordo con le parole di Venerato. Nicolò Schira esperto di calciomercato è intervenuto a 1 Station Radio dicendo: “Contatti costanti, il giocatore vuole il Napoli e ha un accordo con gli azzurri! Navas sarà il prossimo portiere del Napoli! Per Meret non ci sono offerte, non è escluso che possano restare in tre!“.

Oltre a Schira, anche Canal Supporters dalla Francia fa sapere che Navas sta rescindendo in queste ore il suo contatto con il PSG per firmare un nuovo contratto con il Napoli. Insomma arrivano notizie contrastanti e per ora Venerato è l’unico ad aver dato la notizia di una trattativa saltata.