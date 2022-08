Ambrosini: “Osimhen chiamato al salto di qualità. Lobotka sarà la sorpresa”

L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini si è soffermato sul Napoli, nel corso di un’intervista per Il Mattino. Secondo l’opinionista DAZN, c’è un calciatore che più di tutti può far la differenza nel Napoli in vista della Champions League 2022-2023: “La sorpresa può essere Lobotka. Per la posizione che occupa in campo deve assumersi le responsabilità che in Europa ti permettono di sopravvivere”.

Ambrosini ritiene che in Champions League c’è bisogno di attaccanti importanti per vincere gare sempre più competitive. Ragion per cui pone l’attenzione su Osimhen: “In Champions poi gli attaccanti sono fondamentali e per fisicità dico Osimhen. Quest’anno è chiamato al salto di qualità“.

Con gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e con il possibile arrivo di Keylor Navas, il Napoli intende fare bella figura nella massima competizione europea. Molto dipenderà dai sorteggi di oggi pomeriggio alle 18.00 ad Istanbul, con le squadre che hanno valori diversi a seconda delle fasce. I partenopei di Aurelio De Laurentiis difficilmente sono stati fortunati, con sorteggi sempre poco benevoli, ma nonostante le avversarie, sono sempre state espresse performance importanti, su qualsiasi campo ed in qualsiasi annata. Ed anche in questa stagione il Napoli scenderà in campo per lottare ed avere un percorso quanto più longevo in Coppa.