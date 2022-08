Sky – Cristiano Ronaldo al Napoli, Mendes vuole la Champions, il Manchester pensa a Osimhen

Cristiano Ronaldo al Napoli, il super agente Jorge Mendes vuole portarlo in azzurro per fargli giocare la Champions League. Il fuoriclasse portoghese non è solo fuori dalla più prestigiosa competizione europea di calcio, ma è anche fuori dagli schemi del Manchester United, con ten Hag che nell’ultima giornata di Premier League con il Liverpool, lo ha fatto entrare solo a 5 minuti dalla fine.

Ronaldo al Napoli, Mendes insiste

Durante lo speciale calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio fa sapere che Jorge Mendes sta lavorando per il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese vuole giocare in Champions League ed il Napoli sarebbe la destinazione migliore per Cristiano Ronaldo.

Una trattativa che secondo Sky non è da escludere perché di mezzo c’è un agente potentissimo come Mendes, che ha un ottimo rapporto con Aurelio De Laurentiis al quale propose Ronaldo già prima che andasse alla Juventus.

Secondo Di Marzio una possibilità potrebbe esserci con la cessione di Osimhen che piace proprio al Manchester United. Da Sky fanno sapere che una “trattativa vera e propria non c’è, ma oggi è arrivato un ulteriore contatto relativo al piano di Mendes e quindi non una volontà del Napoli. Società che punta molto su Osimhen, attaccante nigeriano che verrebbe ceduto solo dinanzi ad un’offerta da tripla cifra“.

Nonostante le tante indiscrezioni su Cristiano Ronaldo in azzurro, ci sentiamo di dire che al momento è veramente complicatissimo, al limite dell’impossibile. Sia perché l’operazione non sarebbe conveniente per l’età del giocatore che ha 37 anni, sia per l’ingaggio altissimo di Ronaldo insostenibile per il Napoli che ha deciso di aprire un ciclo nuovo fatto di giovani interessanti e ingaggi contenuti.