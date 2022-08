Cristiano Ronaldo: palmares da paura, ma divide i tifosi del Napoli

Cristiano Ronaldo può essere un giocatore del Napoli, a 37 anni il fuoriclasse portoghese cerca un club in cui andare a giocare la Champions League e quella partenopea sembra la piazza ideale. Parole importanti per il possibile acquisto sono arrivate da Mario Rui, difensore del Napoli e primo tifoso di Ronaldo. La trattativa sembra veramente ai limiti del fantacalcio, ma quando c’è di mezzo il potentissimo Jorge Mendes, niente sembra irrealizzabile. Ma l’arrivo del campione di Madeira in azzurro divide molto i tifosi del Napoli, nonostante il palmares di Cristiano Ronaldo sia fantastico tanto che ci vuole una calcolatrice per contare quelli vinti a titolo personali e quelli vinti con i vari club con cui ha giocato.

Quello che non convince di Ronaldo è l’età, anche se a livello fisico è una sorta di cyborg ha comunque 37 anni. Inoltre c’è chi dubita del suo impatto nello spogliatoio e chi non è assolutamente d’accordo perché significa cedere Osimhen al Manchester United.

Quanti trofei ha vinto Cristiano Ronaldo: tutto il palmares

In tutto, fino ad ora, il campione portoghese ha totalizzato 81 trofei vinti in carriera. A cominciare dagli esordi con lo Sporting Lisbona, passando dal Manchester United, il Real Madrid e la Juventus, il portoghese è una macchina di vittorie e di soldi. Ecco il palmares completo di Cristiano Ronaldo:

Trofei individuali

Pallone d’oro

2008; 2013; 2014; 2016; 2017. The Best Fifa Men’s player

Real Madrid: 2016; 2017. Calciatore Europeo dell’anno

2008 Manchester United; 2014; 2016; 2017 Real Madrid. Giocatore dell’anno Portogallo

2007; 2008; 2009; 2011; 2012; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018. Fifa Puska’s Award

2009. Capocannoniere

Fa Cup 04/05; Champions League 07/08 con 8 reti; Premier League 07/08 con 31 rei; Liga 40 reti 10/11; Coppa del Re 10/11 con 7 reti; Campionato Europeo 2012 con 3 reti; Uefa Champions League 13/14 con 17 reti; Liga 13/14 con 31 reti; Liga 14/15 con 48 reti; Uefa Champions League 14/15 con 10 reti; Uefa Champions League 16/17 con 1 reti; Coppa del Mondo per club 16/17 con 4 reti; Uefa Champions League 17/18 con 15 reti; Uefa Nations League Finals 18/19 con 3 reti; Serie A 20/21 con 29 reti; Campionato europeo 2020 con 5 reti. Giocatore della stagione

Manchester United: 06/07; 07/08; 08/09. Real Madrid: 12/13; 13/14. Juventus 18/19.

Trofei di squadra

Campione del Mondo per club

2008 Manchester United; 2014; 2016; 2017 Real Madrid. Campione d’Europa

Portogallo 2016; Campione d’Europa

Manchester United 07/08. Real Madrid: 13/14; 15/16; 16/17; 17/18. Campione d’Inghilterra

Manchester United: 2007; 2008; 2009. Campione di Spagna

Real Madrid: 11/12; 16/17. Campione d’Italia

Juventus: 18/19; 19/20. Supercoppa Uefa

Real Madrid: 14/15; 16/17; 17/18. Vincitore Nations League

Portogallo 2019. Coppa d’Inghilterra

Manchester United: 2004. Coppa Spagnola

Real Madrid: 10/11; 13/14. Coppa Italia

Juventus: 20/21. Coppa di Lega inglese

Manchester United 2006; 2009. Supercoppa spagnola

Real Madrid: 12/13; 17/18. Supercoppa italiana

Juventus 18/19; 20/21. Supercoppa portoghese

Sporting Lisbona: 2002. Supercoppa d’Inghilterra

Ronaldo macchina di followers

Ma Cristiano Ronaldo al Napoli non porterebbe solo il palmares, ma bensì anche una esposizione mediatica clamorosa. Basti pensare che il profilo instagram del giocatore ha 477 milioni di followers, un numero pazzesco. Il giocatore viene seguito in tutto il mondo ed è l’idolo di grandi e adulti, in grado di vendere qualsiasi gadget e di far diventare mediatico qualsiasi suo gesto.