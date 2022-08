Mario Rui: “Ronaldo perfetto per Napoli, lo spogliatoio lo accoglierebbe. Vogliamo far innamorare i tifosi”

Mario Rui difensore del Napoli parla a Radio Kiss Kiss Napoli e durante l’intervista fa riferimento anche a Cristiano Ronaldo. Da ieri la notizia del portoghese in maglia azzurra sta facendo il giro d’Europa, anche se già da mesi si parla di questa possibilità. Ma ora Ronaldo al Napoli assume più i termini della concretezza, con Jorge Mendes che si sta muovendo per portare il fuoriclasse portoghese in azzurro e Osimhen al Manhcester United per una cifra record.

Mario Rui: intervista a Radio Goal

Impossibile dunque non parlare con un portoghese come Mario Rui della possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli: “Chiaramente sono di parte, ma per è il giocatore più forte di tutti i tempi anche al livello mondiale. È un calciatore che può giocare in qualsiasi posizione e che si esalta in un ambiente come quello di Napoli, verrebbe fuori alla grande. Le chiacchiere le lascio agli altri, io vedrò come andrà a finire. Sono un suo tifoso e sono certo che lo spogliatoio accoglierebbe Ronaldo molto bene“.

Mario Rui parla anche del nuovo Napoli che sta nascendo sotto una buona stella, con 2 vittorie consecutive ed un ottimo calciomercato da parte della società: “Vogliamo continuare in questo modo e far innamorare i nostri tifosi di questa squadra. Le basi per fare bene c’erano tutte, anche se non era facile sostituire i grandi campioni che sono andati via“.

Mario Rui fa anche rifermento al possesso palla del Napoli: “Avendo più palla tra i piedi vuol dire che gli avversari non hanno la sfera, quindi hanno meno possibilità di attaccarci. Stiamo riuscendo a fare quello che ci chiede il mister. Entusiasmo? Lo capisco ma non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo migliorare tanto“.

Sul sorteggio Champions, Mario Rui ha detto: “Ci sono quattro squadre forti, siamo tutti d’accordo nello spogliatoio, è uno dei più tosti e completi. È il gruppo della passione, sarà bellissimo giocare in quegli stadi. Kvaratskhelia? Ha grandissimi colpi e lo si capisce subito. Ora è in una fase di adattamento, può fare molto di più“.