Napoli, Osimhen fa muro, spunta un retroscena su De Laurentiis

Napoli, Osimhen fa muro vuole restare in azzurro, il Mattino svela un retroscena su Aurelio De Laurentiis.

RONALDO-NAPOLI-CALCIOMERCATO. Victor Osimhen vuole restare a Napoli, l’agente, Calenda, è stato categorico:

«Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions con il suo Napoli, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni».

Secondo l’agente di Cristiano Ronaldo, il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare alla cifra monstre di 140 milioni per Victor Osimhen (che però non fa salti di gioia all’idea). Apriti cielo. Sarebbe una proposta davvero indecente, impossibile da rifiutare per De Laurentiis persino a cinque giorni dalla fine del mercato.

Il Mattino rivela un retroscena su De Laurentiis e gli sviluppi della possibile trattativa. Jorge Mendes, il portentoso e funambolico supermanager portoghese, in passato tentò in ogni maniera di portare a Napoli James Rodriguez con la complicità di Ancelotti, ma dovette fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, ha risposto alle richieste con una controproposta provocatoria.

Ronaldo al Napoli, sarebbe un pessimo affare, Osimhen risulta infatti come lavoratore in Italia da meno di due anni e per questo a De Laurentiis non converrebbe cederlo in questa sessione di mercato: perché perderebbe i benefici fiscali del decreto crescita e perché il club azzurro non ha ancora ammortizzato a bilancio il grosso dei 70 milioni investiti per il numero 9. Di qui la valutazione monstre del bomber nigeriano: 130 milioni più Ronaldo, scoraggiante per i Devils.