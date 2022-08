Navas non convocato dal Psg: mal di schiena ‘tattico’ per il Napoli – il report

Keylor Navas non è stato convocato dal Psg per la sfida con il Lille si avvicina il trasferimento al Napoli. Il portiere è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con la società azzurra e proprio in queste ore si sta chiudendo l’affare. Già questa mattina dalla Francia facevano sapere che Navas era pronto a sbarcare in Italia. Molto probabilmente l’affare sarà definito nella giornata di lunedì, quando il portiere potrà anche partire alla volta di Roma.

Psg: Navas non convocato con il Lille

La mancata convocazione di Navas da parte di Galtier è un segnale chiaro che oramai siamo agli sgoccioli. il giocatore di 35 anni ha accettato il trasferimento al Napoli che con il Psg sta chiudendo anche Fabian Ruiz. Ufficialmente Navas non è stato convocato per un mal di schiena, una lombalgia che sarà monitorata nelle prossime 48 ore. È chiaro che in mezzo c’è la trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore potrebbe arrivare in azzurro a titolo definitivo, con il club francese che risolverebbe il contratto con il giocatore costaricano offrendogli una ricca buonuscita. Con un contratto biennale la società partenopea potrebbe abbattere ulteriormente i costi dell’operazione sfruttando il decreto crescita. Mentre Spalletti in Napoli-Monza dovrà ancora scegliere tra Meret e Sirigu, si avvicina sempre di più l’arrivo di Navas in azzurro.

Ecco la lista dei convocati ufficiale del Psg

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Leandro Paredes

10. Neymar Jr

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

18. Renato Sanches

19. Pablo Sarabia

22. Abdou Diallo

25. Nuno Mendes

26. Nordi Mukiele

30. Lionel Messi

44. Hugo Ekitike

90. Alexandre Letellier

99. Gianluigi Donnarumma.