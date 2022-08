Fabian al Psg: tra Far Play, sconti e…Navas

Fabian Ruiz al Psg è un’operazione di mercato che sta andando avanti anche se lentamente. Nelle ultime ore la Uefa ha inviato anche una lettera di richiamo al club francese per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. Anche gli sceicchi devono fare qualche operazione in uscita se non vogliono incorrere in sanzioni. Per questo si sta accelerando per la cessione di Paredes alla Juve, ma anche di altri non indispensabili alla rosa di Galtier come Icardi. Ma per fare operazioni in uscita serve tempo e quindi bisogna armarsi di pazienza. Ma Napoli e Psg per Fabian Ruiz sono già ad un accordo avanzato e tra i due club si continua a parlare anche di Navas che è vicinissimo al club di De Laurentiis.

Calciomercato: Fabian Ruiz al Psg, le novità di oggi

Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli sta tenendo la mano al club francese per la cessione dello spagnolo. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Grimaldello Fabian E poi c’è la richiesta del Psg per lo spagnolo, attualmente fuori dal progetto Napoli perché non ha voluto rinnovare il contratto. Anche in questo caso Campos, l’uomo mercato dei qatarioti, ha bisogno di sistemare qualche altra uscita per far spazio all’andaluso. Le operazioni sono indipendenti, ma potrebbero diventare vasi comunicanti quando si arriverà al dunque. Nel senso che il Napoli potrebbe “scontare” il cartellino di Fabian a 20 milioni, se nel frattempo il Psg avrà lasciato libero (con lauta buonuscita) Navas. A quel punto Giuntoli proporrebbe un contratto di due o tre anni all’americano a 5 milioni netti (al lordo sarebbero poco più di 6, per via del Decreto crescita). Scenari, che per realizzarsi hanno bisogno di tempo, diplomazia ed esperienza per capire il momento in cui si potrà accelerare. È la prova del nove per misurare il Napoli edizione 2022-23“.