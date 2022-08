Fedele: “Napoli problemi per Spalletti, non vorrei stare al suo posto”

Enrico Fedele commenta il calciomercato del Napoli, secondo l’ex dirigente la “squadra di Spalletti non ha equilibrio“. Intervenuto a Radio Marte Sport Live, Fedele ha detto: “Scudetto? Vedo l’Inter favorita. Napoli? Condivido la restaurazione di Aurelio De Laurentiis, che ha abbattuto il monte ingaggi e sta cedendo Fabian Ruiz: un’operazione, questa, che permettere alla dirigenza partenopea di andare quasi in attivo sul piano dei bilanci. La squadra è ringiovanita, ora va assemblato il nuovo gruppo“.

Poi ha aggiunto: “In questo momento se dovessi fare una diagnosi, parlerei di un Napoli eccessivamente votato all’attacco e che avrà difficoltà a trovare un equilibrio tattico. Se giochi con una mediana a due, devi rinunciare a Lobotka, che è il metronomo: come fai? Se cambi l’attacco, chi togli?” Sempre Fedele a Radio Marte conclude: “Ora come ora, non vorrei stare nei panni di Spalletti. Quando incontrerai le quattordici squadre più deboli del Napoli, puoi permetterti di sbilanciarti. Se invece affronti avversari equilibrati, ecco che con questo Napoli puoi avere problemi. Giuntoli vuole una ciliegina da mettere sulla torta del mercato? E’ Navas: può essere l’amarena sul cornetto del Napoli“.