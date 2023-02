Napoli vista Champions League. “Può diventare la scheggia impazzita”

Il Napoli ha 15 punti di vantaggio sull’Inter, dopo il match col Sassuolo si gioca con l’Eintracht Fracoforte in Champions League.

Spalletti ripete come una mantra la necessità di pensare al presente, perché ha estrema esigenza di mantenere tutti ancorati su un obiettivo per volta. Ma è inevitabile che dopo Sampdoria-Inter si dia uno sguardo anche alla partita valida per gli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli ha un vantaggio di 15 punti sulla seconda in classifica e quindi un po’ di sicurezza ce l’ha. Ma per gli azzurri andare avanti in Champions League non è solo un fattore solo di prestigio, ma anche economico.

Quanto guadagna il Napoli con la Champions League

Fino ad ora il club di De Laurentiis tra vittorie nel girone, accesso agli ottavi e market pool ha incassato già circa 80 milioni di euro. Qualora dovesse accedere ai quarti di finale battendo l’Eintracht entrerebbero nelle casse della SSCN altri 10 milioni di euro, mica bruscolini.

“A quel punto il Napoli diventerebbe la scheggia impazzita del torneo più prestigioso d’Europa e tutto potrebbe accadere. La solidità dimostrata da questo Napoli è accompagnata da una continuità e una concentrazione spietata, che non fa sentire nemmeno il minimo scricchiolio nella macchina da gol messa su da Spalletti” scrive Gazzetta dello Sport.