Riccardo Cucchi esalta il Napoli capolista. Il messaggio a chi parla di scudetto di cartone

Il Napoli è primo in classifica con 15 punti di vantaggio sull’Inter, arriva il commento del giornalista Riccardo Cucchi.

“Alla 22sima giornata: +15 sulla seconda, 19 vittorie, miglior attacco, miglior difesa” questo il commento di Riccardo Cucchi sul Napoli dopo la sfida tra Sampdoria e Inter. Il pareggio della squadra di Simone Inzaghi spalanca le porte agli azzurri verso una strada più agevole per lo scudetto.

Non è ancora finita, non può esserlo, perché la matematica non dà scampo a nessuno e fa bene Spalletti a gettare acqua sul fuoco, ma è chiaro che la strada per arrivare al sogno diventa più agevole.

Napoli da record

Cucchi fotografa la situazione del Napoli in maniera semplice ed evidente. Ma fa capire anche ai detrattori che parlano di campionato scarso, di scudetto di cartone, che la squadra di Luciano Spalletti sta facendo qualcosa di veramente incredibile ed è certificato con i numeri.

Il Napoli ha subito solo una sconfitta fino ad ora, segna a raffica contro chiunque ed ha vinto gli scontri diretti con Milan, Roma, Juventus, Lazio e Atalanta. L’unica sconfitta è arrivata ad inizio anno contro l’Inter, tutti erano convinti che in quel modo il campionato si sarebbe riaperto. Invece Osimhen e compagni hanno reagito subito infilando 6 vittorie consecutive senza battere ciglio. Mentre le altre continuavano a fermarsi, sia con punti persi sul campo, sia con quelli persi in tribunale.