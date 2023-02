Napoli: la capolista se ne va, solo pari Sampdoria-Inter

l’Inter pareggia in casa della Sampdoria ora il Napoli ha quindici punti di vantaggio sui nerazzurri.

So ferma l’Inter di Simone Inzaghi che pareggia 0-0 contro la Sampdoria. I nerazzurri non riescono a sfondare il muro difensivo nerazzurro. Un pareggio che spegne ancora di più le speranze di scudetto dell’Inter, nonostante i media stessero lanciando già i nerazzurri verso una clamorosa rimonta sul Napoli.

Napoli che ha vinto la sua partita con al Cremonese, mentre l’Inter si è fermata sul pareggio con l’Inter. Ora la squadra di Inzaghi deve guardarsi anche alle spalle con l’arrivo dell’Atalanta, Milan e della Roma che hanno 41 punti e sono solo a 3 punti di distanza dall’Inter.

A questo punto si abbassa ancora di più la quota scudetto in Serie A, con il Napoli che vede avvicinarsi sempre di più l’obiettivo, ma che non può dare ancora nulla per scontato.