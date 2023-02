Un tifoso del Napoli si tatua lo scudetto: il video ha conquistato il web

Un tifoso del Napoli tatua lo scudetto con il numero 3: il video è diventato virale e ha catturato l’attenzione dei social.

Il calcio è uno sport che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e i tifosi sono spesso molto appassionati e dedicati alle loro squadre del cuore. Questo è certamente il caso di un tifoso del Napoli che, prima della partita contro la Cremonese, ha deciso di tatuarsi lo scudetto sul braccio destro. Questo tifoso azzurro, che ha fatto il giro dei social media grazie a un video che lo mostra, ha tatuato uno scudetto con il numero tre al centro, che rappresenta la loro futura vittoria del titolo.

Il Napoli sta attualmente dominando la classifica e sembra essere in rotta verso la conquista del tricolore. Con la primavera che si avvicina, l’attesa per l’aritmetica è tanta, ma ci vorrà ancora tempo prima che si possa avere la certezza della vittoria del titolo. Tuttavia, questo tifoso non ha voluto aspettare e ha deciso di tatuarsi lo scudetto in anticipo, dimostrando la sua fede e la sua fiducia nella squadra.

Questa decisione va contro la scaramanzia che spesso accompagna le partite e le stagioni degli azzurri, ma questo tifoso è convinto che alla fine il Napoli vincerà lo scudetto. Nel video che lo mostra, il tifoso napoletano dice “È realtà” e si è portato avanti con il lavoro, tatuandosi il successo futuro della squadra di Spalletti sul suo braccio.

Napoli, un tifoso si è già tatuato lo scudetto

Il video ha ricevuto migliaia di visualizzazioni in rete e questo tifoso è diventato un eroe per molti altri fan del Napoli. Il suo tatuaggio anticipato è una dichiarazione di fede e dedizione nella squadra e un modo per mostrare il suo supporto e la sua fiducia nella loro vittoria futura.

In definitiva, questo tifoso del Napoli è un esempio di quanto il calcio possa essere importante per alcune persone e di come la passione e la dedizione possano spingere i tifosi a fare cose sorprendenti per la loro squadra del cuore.