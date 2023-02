Dalla Georgia a Napoli per il compleanno di Kvaratskhelia, la storia che emoziona tutti di un papà e del figlio

Fino a dove può spingere l’orgoglio per un proprio patriota? Dappertutto. Ed a Napoli una bellissima storia è l’emblema di quanta bellezza sia raccolta attorno ad un semplice pallone a quadri bianchi e neri. Già da diversi mesi lo stadio “Diego Armando Maradona” è preso d’assalto dai tifosi georgiani che vivono non solo a Napoli ma anche nel resto d’Italia. Ma nelle ultime settimane stanno aumentando a dismisura i voli che da Tbilisi partono in direzione Italia, ed in particolare verso gli aeroporti più vicini a Napoli.

Una sorta di pellegrinaggio che i cittadini georgiani stanno conducendo per vedere dal vivo le gesta del proprio orgoglio maggiore con la maglia del Napoli. A compiere tale volo anche papà Giorgi ed il figlioletto Levan (nomi di fantasia, per privacy) che ieri erano presenti in Tribuna Posillipo allo stadio “Diego Armando Maradona” per Napoli-Cremonese. Già da mesi il piccolo Levan aveva segnato col rosso sul calendario la data del compleanno di Khvicha Kvaratskhelia che coincideva con una partita del Napoli. Così come raccontato in inglese dal padre: “Mio figlio Levan mi ha tempestato per mesi con un unico desiderio: andare a Napoli a vedere il nostro Kvaratskhelia. Ai figli non si può dir di no, così ho esaudito il suo sogno“.

Con un’ottima pronuncia inglese, Giorgi entra nel dettaglio e descrive il loro viaggio: “Siamo arrivati stamattina (ieri mattina) da Tbilisi a Roma e siamo subito arrivati a Napoli. Saremo due giorni e poi torneremo in Georgia. Un viaggio veloce che ci ha reso felici perché Kvaratskhelia ha segnato nel giorno del suo compleanno ed il Napoli ha vinto. Khvicha rende orgoglioso tutto il popolo della Georgia”.

La magia del calcio non ha confini e di fatti il piccolo Levan è diventato nuovo tifoso del Napoli, con maglia, sciarpa ed una bella bandiera della Georgia che avvolge Kvaratskhelia in maglia azzurra. Luoghi e popoli lontani tra di loro 3.199 chilometri di distanza che, grazie ad una semplice passione e ad un’icona calcistica, non sono mai sembrati così vicini.