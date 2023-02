Kvaratskhelia, dedica social al Napoli e la festa negli spogliatoi

La gioia di Kvaratskhelia dopo la grande vittoria del Napoli! Il talentuoso giocatore georgiano festeggia i suoi 22 anni con una piccola festa negli spogliatoi.

Il Napoli sta continuando a vincere e si conferma come una squadra straordinaria, semplicemente meravigliosa. Kvaratskhelia è stato il protagonista della giornata di ieri, compiendo 22 anni e sbloccando la partita di campionato contro la Cremonese. Non c’era modo migliore per celebrare il suo compleanno: il giocatore è stato festeggiato in campo da tifosi e compagni di squadra e anche negli spogliatoi ha ricevuto auguri affettuosi da tutti, compreso un piccolo brindisi. Kvaratskhelia ha poi posato per una foto ricordo con lo staff medico del Napoli, un altro modo per celebrare con sobrietà.

Su Instagram, il giocatore ha scritto “Grande vittoria” in relazione alla partita contro la Cremonese, che ha portato il suo nono gol in campionato. Kvaratskhelia è il solo giocatore in Europa con 9 gol e 9 assist in un solo anno nei cinque principali campionati. Ha già superato anche Lavezzi, che nella sua prima stagione al Napoli nel 2007/08 aveva segnato 8 gol e altrettanti assist.

Il georgiano sta viaggiando verso nuovi record e orizzonti. La stagione è a metà e con il ritorno della Champions League, l’impressione è che Kvaratskhelia abbia ancora molto spazio per crescere ulteriormente.