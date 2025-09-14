14 Settembre 2025

Napoli, show a Firenze: 3-1 alla Fiorentina con Hojlund protagonista. Gli Highlights

Al “Franchi” è andato in scena un Napoli spettacolare per quasi ottanta minuti. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i partenopei hanno travolto la Fiorentina con un primo tempo di grande qualità e un inizio ripresa devastante, chiudendo sul 3-0 al 51’. Solo nel finale, con il gol di Ranieri e qualche brivido supplementare, la squadra di Conte ha abbassato la guardia.

La cronaca è quella di un dominio netto. Secondo quanto racconta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha indirizzato la partita con il rigore di De Bruyne al 6’ e il raddoppio immediato di Hojlund, al ritorno in Serie A dopo oltre 800 giorni. L’attaccante danese, al centro del gioco e autore di una prestazione completa, è stato tra i migliori in campo, sostenuto dalla regia lucida di Lobotka e dal dinamismo di McTominay e Anguissa.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nella sua analisi firmata da Mandarini, la Fiorentina di Pioli ha mostrato fragilità evidenti: difesa in sofferenza, mediana annichilita e idee confuse in avanti. Kean ha lottato ma è stato neutralizzato dalla coppia Buongiorno-Beukema, mentre Dzeko, stremato dagli impegni con la Bosnia, è stato sostituito all’intervallo. Nel frattempo, sugli sviluppi di un corner, Beukema ha firmato il 3-0, premiando il dominio azzurro.

Solo nel finale i viola hanno reagito. L’ingresso di Fazzini ha dato energia, De Gea ha tenuto a galla la squadra con almeno quattro interventi determinanti, e al 79’ Ranieri ha accorciato le distanze. Troppo tardi, però, per riaprire davvero il match. Come osserva Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Conte può dirsi soddisfatto: oltre al +6 sull’Inter, il Napoli ha dimostrato fame, organizzazione e personalità. Un segnale forte alla vigilia dell’esordio in Champions contro il City.

