Allarme del Viminale per la gara con l’Eintracht
Dal trionfo in campionato ai brividi della Champions League. Il Napoli, reduce dalla vittoria al “Franchi” contro la Fiorentina, si prepara a tornare in Europa dopo un anno di assenza. Come riporta Repubblica Napoli, giovedì alle 21 gli azzurri sfideranno il Manchester City all’Etihad, presentandosi con lo scudetto sul petto e la consapevolezza di dover affrontare uno degli avversari più temibili della competizione.
Il nuovo format della Champions prevede un maxi girone da 32 squadre: le prime otto andranno direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima ci saranno i playoff per i sedicesimi, eliminate invece le ultime otto. Secondo quanto sottolinea Repubblica Napoli, il debutto contro il City sarà già una tappa decisiva, soprattutto perché un risultato positivo in Inghilterra avrebbe un peso enorme sul cammino europeo.
Conte conosce bene le insidie della sfida e, come scrive Repubblica Napoli, ha chiesto un impegno supplementare ai suoi uomini già al rientro dalla trasferta in Toscana. Domenica di lavoro a Castel Volturno per preparare un match che vedrà sugli spalti circa 2700 tifosi azzurri. Grande attesa anche per Kevin De Bruyne, ex della partita, che ritroverà i campioni d’Italia.
Il calendario non concede soste: oltre al match con il City, cresce già l’attesa per l’esordio casalingo al “Maradona” del 1° ottobre contro lo Sporting Lisbona, con biglietti praticamente esauriti. Infine, come segnala ancora Repubblica Napoli, l’Osservatorio del Viminale ha chiesto di rinviare la prevendita della sfida del 4 novembre con l’Eintracht Francoforte, poiché la trasferta in Italia per i tifosi tedeschi sarà con ogni probabilità vietata per motivi di ordine pubblico.