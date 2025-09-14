Accordo firmato con DAZN: partite in chiaro già dall’anno prossimo prossimo | Addio agli abbonamenti costosi
Le polemiche sui prezzi di Dazn sono all’ordine del giorno. Questa sorpresa, però, potrebbe far contenti in molti.
L’arrivo di Dazn in Italia, nel 2018, ha rappresentato una svolta nel modo di seguire il calcio e lo sport in generale. Per la prima volta, una piattaforma di streaming acquisiva i diritti di trasmissione della Serie A, rompendo il duopolio televisivo tradizionale e introducendo un modello basato sulla fruizione via internet. Questo cambiamento ha costretto milioni di tifosi a modificare le proprie abitudini, passando dalla tv satellitare o digitale terrestre a smart tv, smartphone e tablet.
L’impatto iniziale non è stato privo di difficoltà. Nei primi anni molti utenti hanno lamentato problemi di connessione, buffering e qualità dell’immagine, soprattutto durante le partite più seguite. Questi disservizi hanno alimentato polemiche e acceso il dibattito sulla reale capacità del Paese di sostenere una transizione digitale nel settore dell’intrattenimento sportivo.
Con il tempo, però, la piattaforma ha investito in infrastrutture e tecnologie, migliorando la stabilità del servizio. Inoltre, ha arricchito l’offerta con format originali, programmi di approfondimento e contenuti esclusivi, riuscendo a consolidare la propria presenza e a diventare un punto di riferimento per la visione del calcio italiano.
L’ingresso di Dazn ha avuto anche un forte impatto economico. I club hanno beneficiato di ricavi importanti dai diritti tv, mentre i tifosi hanno visto cambiare radicalmente il mercato: da un lato maggiore accessibilità e flessibilità, dall’altro costi crescenti e la necessità di disporre di una connessione stabile. In ogni caso, la piattaforma ha segnato l’inizio di una nuova era per lo sport in Italia.
DAZN e Mediaset insieme per la Liga
Mentre prosegue la lotta di DAZN contro IPTV e pezzotto, la piattaforma che in Italia detiene i diritti della Serie A ha annunciato un nuovo accordo con Mediaset. L’intesa prevede la trasmissione in co-esclusiva di sei grandi partite della Liga spagnola nel corso della stagione, tra cui spiccano il Clasico Real Madrid-Barcellona e il derby di Madrid tra Real e Atletico.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’accordo garantirà agli appassionati italiani l’accesso ad alcuni dei match più prestigiosi del campionato iberico, arricchendo così l’offerta calcistica già presente sulle due piattaforme.
Una partnership strategica
“Questo accordo rafforza una partnership che cresce anno dopo anno e porta valore aggiunto a entrambe le realtà”, ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “LaLiga è uno dei diritti premium più importanti per noi e sarà sulla nostra piattaforma fino al 2029, con alcuni dei calciatori più forti al mondo”.
Sulla stessa linea Stefano Sala, CEO di MFE ADV, che ha sottolineato come dal 2021 la collaborazione con DAZN abbia sempre avuto una visione strategica. Dopo il successo di Serie A e Mondiale per Club, la scelta di valorizzare i big match spagnoli rappresenta un passo ulteriore per offrire un calcio sempre più internazionale al pubblico italiano.