Napoli-Palermo, Conte: “Ho visto la cattiveria giusta. Dobbiamo correggere alcuni difetti”

Il Napoli ha trionfato con un netto 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia, consolidando il proprio percorso nella competizione. Al termine del match, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Mediaset, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento della squadra:

“L’approccio al match è stato importante, volevamo passare il turno, e prima dell’inizio ci siamo detti che volevamo fare una gara seria. Mi è piaciuta l’attenzione e la cattiveria con cui siamo scesi in campo,” ha dichiarato Conte. Il tecnico ha però sottolineato che ci sono sempre margini di miglioramento: “Ovviamente c’è sempre da lavorare per migliorare e correggere alcuni difetti.”

Conte su Napoli-Palermo



Conte ha poi evitato di fare distinzioni tra i singoli giocatori: “Fare classifiche di merito non mi è mai piaciuto. Il gruppo base che è rimasto è composto da ragazzi perbene, e i nuovi arrivati si sono integrati benissimo.” Il mister ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla squadra: “Lavoriamo bene, e penso che questo si possa percepire.”

Facendo un confronto con le sue esperienze precedenti, Conte ha spiegato: “Quando arrivai all’Inter, ho dovuto lavorare molto per ricostruire tutto. È simile a ciò che stiamo facendo qui al Napoli, stiamo ricostruendo su una base solida, integrando giocatori che hanno portato nuova energia.”

L’importanza di giocare una volta a settimana

In chiusura, Conte ha parlato dell’importanza di non avere impegni infrasettimanali, un vantaggio per il suo primo anno sulla panchina del Napoli: “Non possiamo negare che giocare una volta a settimana sia importante. Per un allenatore al primo anno è fondamentale poter lavorare senza le partite infrasettimanali.”

