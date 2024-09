Napoli-palermo, Dionisi: “Rosso esagerato? Voglio capire la linea”

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha commentato la pesante sconfitta per 5-0 contro il Napoli in Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Dionisi ha espresso i suoi dubbi riguardo ad alcune decisioni arbitrali, come l’espulsione di Vasic:

“Rosso per Vasic esagerato? Non voglio parlare di cose che non mi competono, preferisco ascoltare le vostre opinioni. Mi piacerebbe vedere una linea univoca. Spesso non si capisce quale sia la direzione presa dagli arbitri, e purtroppo non parlo solo di oggi. Tra Var e arbitro c’è una linea sottile. Ci sono stati episodi giudicati in fretta, ma ripeto, vorrei capire meglio la linea”.

Dionisi su Napoli-Palermo



Il tecnico del Palermo ha poi proseguito con una riflessione più ampia sulla partita:

“Siamo stati imprecisi, ma siamo riusciti a creare delle occasioni. Abbiamo colpito un palo e protestato per un rigore nel primo tempo che sembrava evidente. Le decisioni arbitrali hanno sicuramente influito sul risultato. Dispiace essere rimasti in dieci così presto; ci viene detto che per un rosso deve accadere qualcosa di grave, ma Vasic stava guardando il pallone… Accettiamo comunque tutto.”

Le parole di Dionisi sul futuro del Palermo

Nonostante la sconfitta, Dionisi ha concluso guardando avanti:

“Il nostro campionato riprende lunedì. Potevamo fare di più oggi, ma non sono queste le nostre partite. Dobbiamo concentrarci su ciò che conta davvero.”

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.