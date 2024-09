Il Napoli stritola il Palermo: 5-0 al Maradona, agli ottavi ci sarà la Lazio

Il Napoli non ha lasciato scampo al Palermo nella sfida di Coppa Italia, imponendosi con un sonoro 5-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, trascinati da un super Cyril Ngonge, hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale, dove affronteranno la Lazio.

Napoli-Palermo 5-0: Ngonge sugli scudi

Il Napoli ha messo in cassaforte la qualificazione nei primi minuti di gioco. Ngonge, schierato titolare da Antonio Conte, ha siglato una doppietta fulminea che ha steso subito il Palermo. I rosanero, troppo fragili in difesa, non sono riusciti a contrastare la furia azzurra. Poco prima dell’intervallo, Juan Jesus ha chiuso i giochi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Neres e McTominay completano la festa

Nella ripresa, il Napoli ha continuato a dominare il match. David Neres, sempre più al centro del gioco azzurro, ha trovato il quarto gol con una splendida azione personale, mentre Scott McTominay, subentrato nella seconda metà, ha arrotondato il punteggio con il quinto gol, servito da un assist perfetto di Lukaku. L’espulsione di Vasic al 58° minuto ha messo la parola fine a ogni speranza di rimonta per i siciliani.

La Lazio attende agli ottavi

La vittoria contro il Palermo proietta il Napoli agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà la Lazio. Una sfida che promette scintille, con gli azzurri che vogliono continuare il loro cammino verso la finale.

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.