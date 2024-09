Conte, il Napoli B risponde presente: Il tecnico ha vinto una scommessa

Antonio Conte ha ottenuto la conferma che cercava. Nonostante un turnover pesante, il “Napoli B” ha dimostrato carattere, grinta e fame, battendo nettamente il Palermo 5-0 e accedendo agli ottavi di finale della Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. La prova di forza degli azzurri ha mostrato che anche i giocatori meno utilizzati sono pronti a lottare per un posto in squadra.

Conte e la sfida del turnover: una scommessa vinta

Il Corriere dello Sport sottolinea come Conte volesse capire se poteva contare su quei calciatori che potrebbero vedere meno il campo durante la stagione. Il rischio era notevole, schierare un solo titolare fisso, Lobotka, contro il Palermo poteva risultare insidioso, ma il “Napoli B” ha risposto presente. La squadra ha mostrato una grande organizzazione e la propensione a riagire immediatamente alla perdita del possesso palla, come vuole il tecnico.

Napoli dominante: cinque reti e nessun dubbio

La partita non ha mai dato l’impressione di sfuggire di mano. Sin dai primi minuti, Neres e compagni hanno preso il controllo del gioco, confermando la superiorità azzurra. Nonostante qualche errore del portiere Sirigu, il risultato non è mai stato in discussione, con un Napoli che ha dimostrato di essere pronto a competere con tutte le sue forze, anche schierando formazioni rimaneggiate.

Per non perderti nulla sulle notizie calcio Napoli, resta connesso con Napolipiu.com.