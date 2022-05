Napoli, Ostigard obiettivo concreto. Intrigo Olivera, Wijndal nel mirino

Comincia il calciomercato per il Napoli, che in verità non si è mai realmente chiuso, come si intuisce dalla mossa di Giuntoli e De Laurentiis di prendere Kvaratskhelia già settimane fa. Ma ora c’è ancora molto da lavorare, fosse solo per coprire quei ruoli che non hanno un padrone. Il Napoli ha bisogno come minimo di un terzino sinistro, dopo l’addio di Ghoulam, che a fine stagione lascia la maglia azzurra, ma anche di un centrale di difesa, dato che Tuanzebe sarà sicuramente rispedito in Premier League.

Olivera e Wijndal al Napoli: le ultime notizie

Il primo grande dubbio da risolvere è sicuramente quello dell’esterno mancino. Il presidente del Getafe a Radio Kiss Kiss Napoli ha detto che sul giocatore ci sono cinque offerte per il giocatore da Spagna, Italia e Portogallo, poi ha aggiunto: “Attenti al Benfica“. È chiaro che Angel Torres spera che si scateni un’asta per il giocatore che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, mentre il Napoli fino ad ora si è spinto ad offrire 13 milioni di euro, compresi i bonus. Giuntoli tiene sempre monitorato Wijndal dell’Az, ma il prezzo potrebbe essere molto alto.

Corriere dello Sport segnala un interesse concreto del Napoli per Ostigard, giocatore del Genoa ma in prestito dal Brighton, può essere il sostituto di Tuanzebe.