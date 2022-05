Tuttosport – Il consiglio a De Laurentiis: “Pjanic arriva gratis”, ecco i dubbi

Il Napoli cerca rinforzi a centrocampo e si fa il nome di Miralem Pjanic giocatore del Barcellona in prestito al Besiktas. Dopo le ottime stagioni con Roma e Juventus, Pjanic non ha mai visto il campo in Spagna, finendo per diventare un oggetto misterioso. A 32 anni il bosniaco cerca una squadra che lo rilanci e Napoli potrebbe essere la piazza giusta. Pjanic ha un contratto fino al 2024 con il Barcellona, che però può liberarlo in prestito. Secondo quanto scrive Tuttosport “qualche tempo fa un amico di Pjanic che vive a Formentera e che ha rapporti anche De Laurentiis, gli ha prospettato l’ipotesi che Pjanic possa vestire la maglia del Napoli con la formula del prestito gratuito e con pagamento dello stipendio da parte del Barcellona“.

Insomma l’idea potrebbe stuzzicare Aurelio De Laurentiis, sarebbe un colpo ad effetto che potrebbe rientrare nei parametri economici del patron. Di Pjanic al Napoli si era parlato anche la scorsa stagione, ma non si è mai fatto nulla. Ma questa volta c’è anche un parare negativo dello staff tecnico di Spalletti a pesare. L’allenatore vuole continuare su un 4-2-3-1, mentre per Pjanic sarebbe perfetto un 4-3-3, modulo di gioco che è stato utilizzato in questa stagione da Spalletti ma solo per esigenza.