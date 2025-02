SKY – Okafor in arrivo dal Milan, salta Saint-Maximin: i dettagli dell’operazione

Il club azzurro ha virato definitivamente sull’attaccante rossonero dopo le difficoltà per l’esterno dell’Al-Ahli. Prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Il Napoli ha scelto il sostituto di Kvaratskhelia: sarà Noah Okafor del Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club azzurro ha deciso di virare definitivamente sul giocatore rossonero dopo aver riscontrato difficoltà insormontabili per arrivare ad Allan Saint-Maximin dell’Al-Ahli.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato i dettagli dell’operazione sui suoi canali social: “Non si riesce a chiudere per Saint-Maximin. Virata ormai definitiva su Okafor: prestito oneroso con diritto attorno ai 25 milioni”. Una formula che permetterebbe al Napoli di valutare l’ex Lipsia durante questa seconda parte di stagione.

Sul proprio sito ufficiale, Di Marzio ha fornito ulteriori dettagli: “Il Napoli continua a lavorare per il sostituto di Kvaratskhelia, che potrebbe arrivare nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club azzurro non è riuscito a chiudere per Allan Saint-Maximin, per cui ci sono state delle complicazioni. Per questo motivo, alla fine ha virato definitivamente, salvo colpi di scena, su Noah Okafor”.

L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, una formula che garantirebbe al Napoli la possibilità di confermare l’attaccante in rosa qualora dovesse convincere nella sua esperienza in maglia azzurra.