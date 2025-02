SKY – Di Marzio: “Adeyemi aveva detto sì al Napoli, Garnacho troppo costoso. I retroscena”

L’esperto di mercato ha svelato i dettagli delle trattative sfumate per gli azzurri. Il tedesco preferisce partire in estate, mentre lo United chiedeva cifre fuori mercato per l’argentino.

Importanti rivelazioni di Gianluca Di Marzio sulle trattative di mercato del Napoli. Intervenuto durante ‘Sky Calcio Club’, l’esperto di calciomercato ha fatto chiarezza sulle operazioni sfumate per Adeyemi e Garnacho.

Sul possibile arrivo del francese Saint-Maximin, Di Marzio ha spiegato: “Per il francese si sta ancora trattando con l’Al-Ahli: potrebbe arrivare in prestito. Garnacho non è arrivato perché la richiesta del Manchester era oggettivamente molto elevata, anche superiore al valore di mercato”.

Particolarmente interessante il retroscena su Karim Adeyemi: “Il Napoli aveva praticamente già preso Adeyemi, perché l’accordo con il Borussia Dortmund era stato trovato, ma lui non se l’è sentita di lasciare la Germania adesso: vuole andare via in estate”, ha rivelato il giornalista di Sky Sport.

Sul tema del budget a disposizione, Di Marzio ha aggiunto: “Tutti sapevano che il Napoli avesse dei soldi, ovvero quelli derivanti dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. A gennaio, si compra male; se poi sanno che hai soldi in cassa, ti chiedono ancora di più. Il Napoli non voleva fare ‘follie’, in questo mercato”.