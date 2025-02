ROMANO: “Here we go! Okafor al Napoli, affare fatto col Milan”

Il Napoli piazza il colpo last minute per sostituire Kvaratskhelia. Dopo diverse piste sfumate, il club di De Laurentiis ha deciso di puntare forte su Noah Okafor, strappandolo al Milan con un’operazione lampo nelle ultime ore di mercato.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato l’affare: “Napoli e Milan stanno verificando tutti i documenti per l’accordo di prestito di Noah Okafor”. La formula è quella del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni.

Un’operazione che soddisfa tutte le parti in causa: il Napoli trova il sostituto ideale per il georgiano, il Milan riesce a piazzare un giocatore che non rientrava più nei piani tecnici dopo il fallito trasferimento al Lipsia (dove non aveva superato le visite mediche), mentre il calciatore avrà l’opportunità di rilanciarsi sotto la guida di Antonio Conte.

Lo svizzero classe 2000, salvo sorprese nelle visite mediche, andrà a rinforzare un reparto offensivo già di primissimo livello. Un innesto di qualità per Conte, che potrà contare su un elemento duttile, capace di agire sia da esterno che da seconda punta.

Per il Milan è già pronto il sostituto: Riccardo Sottil della Fiorentina. Per il Napoli, invece, dovrebbe essere l’ultimo colpo in entrata di questa sessione di mercato, che si chiude con l’ennesima operazione intelligente della dirigenza azzurra: un prestito con diritto che permette di valutare il giocatore senza vincoli futuri.

Il mercato del Napoli si chiude quindi con l’arrivo di Okafor, un talento che ha già dimostrato le sue qualità in Champions League e che ora avrà la possibilità di consacrarsi definitivamente in maglia azzurra. L’ennesima scommessa di una società che ha fatto della valorizzazione dei giovani talenti uno dei suoi punti di forza.

🚨🔵 Noah Okafor to Napoli, confirmed and here we go!

Agreement in place for €2m loan deal and €23m buy option clause not mandatory in the summer.

AC Milan approved all documents, now player expected to sign tonight. pic.twitter.com/3NCHLNy5Cq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025