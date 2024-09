Olivera: “La Coppa Italia è il nostro obiettivo, vogliamo un Maradona pieno! Grande prova con la Juventus. Napoli simile al Sudamerica per clima e passione”

L’esterno del Napoli Mathias Olivera riflette sulla vittoria contro la Juve e invita i tifosi a sostenere la squadra contro il Palermo.

Mathias Olivera, esterno del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, esprimendo la sua determinazione per il prossimo match di Coppa Italia contro il Palermo. “Vogliamo un Maradona pieno. Vincere la Coppa Italia è un nostro obiettivo”, ha dichiarato Olivera, sottolineando l’importanza del supporto dei tifosi.

La prova con la Juventus e l’impatto di Conte

Olivera ha commentato la partita contro la Juventus, evidenziando la compattezza della squadra:

“Grande prova contro la Juventus: qual è il segreto della ritrovata compattezza? Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, e non abbiamo preso gol: è importante, è frutto del lavoro iniziato tre mesi fa e che continuiamo oggi. Duello sudamericano con Nico Gonzalez a Torino: cosa mi sta dando Conte per affrontare avversari così forti? Quando hai un grande allenatore con tanta esperienza in panchina e da giocatore, allora si impara tantissimo: ogni giorni imparo da lui, come tutta la squadra. Stiamo migliorando ogni aspetto, anche perché non ero abituato ad un modulo con la difesa a tre. I calciatori devono adattarsi alle richieste dell’allenatore, ma a me piace giocare con la linea a quattro, anche se aiuto la squadra a prescindere da come ci schieriamo. Posso fare il terzo centrale? Sì, però penso a giocare e ad aiutare la squadra”.

Appello ai Tifosi per Napoli-Palermo

In vista del match di Coppa Italia, Olivera ha fatto un appello ai tifosi: “Vogliamo un Maradona pieno e puntiamo a vincere, pensando partita dopo partita”. La presenza del pubblico sarà fondamentale per la squadra, che mira a ottenere un trofeo importante.

Olivera ha anche parlato della sua esperienza a Napoli, paragonando la città al Sudamerica per clima e passione. “Com’è vivere a Napoli, per un uruguaiano? E’ un orgoglio, vale anche per la mia famiglia. Il Napoli è simile al Sudamerica, per il clima e la passione. Ogni giorno lo vivo con trasporto. Il Napoli più simile al Nacional o al Penarol? Al Nacional”.

McTominay e Cavani

Riguardo a Scott McTominay, Olivera ha sottolineato la personalità del compagno: “E’ impressionante, per personalità? Sì, si vede che è forte. Aiuta la squadra: deve continuare così”.

E parlando di Edinson Cavani, ha dichiarato: “Il Matador è un idolo? Sì, è un grandissimo giocatore uruguaiano, ha dato tantissimo a tutti noi: per me è una leggenda ed una persona bellissima. Lo preferisco a Suarez? Sono entrambi una leggenda del nostro paese, è impossibile scegliere o paragonarli”.

Obiettivi e Aspirazioni Personali

Sui suoi obiettivi personali, Olivera ha rivelato di aspettare con impazienza il suo primo assist stagionale: “Attesa per il mio primo assist stagionale? Sta tardando: speriamo arrivi presto. Penso ad aiutare la squadra: è la cosa più importante”.

Infine, una curiosità: “Meglio il mate o il caffè? Il caffè qua è buonissimo, ma il mate è il mate: mi piace tantissimo. Come si prepara? Si compra l’erba adatta, la si mette in acqua calda: è simile al tè, ma per noi è una tradizione che va avanti da tanti anni”.