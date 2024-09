Marino: “Il Napoli ha il centrocampo più forte d’Italia. Vi rivelo una cosa su Raspadori”

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, Pierpaolo Marino ha parlato dell’avvio di stagione del Napoli e del pareggio ottenuto contro la Juventus a Torino. Ecco le sue parole:

“Non dimentichiamoci che siamo alla quinta giornata di campionato. Anche il Napoli è un work in progress, ha cambiato tanti uomini. Voi guardate il possesso palla, ma non è questo a decidere chi prevale in una partita. Analizzando le statistiche, ho notato che non ci sono state vere occasioni da gol, né da una parte né dall’altra.”

Marino ha difeso l’operato di Conte, spiegando che la disposizione in campo del Napoli non era volta al catenaccio:

“Il modulo di Conte non era per difendersi, ma per coprire meglio gli spazi. Con una difesa a quattro, proteggi meglio i tuoi reparti, soprattutto con tre centrocampisti di qualità come quelli del Napoli. È chiaro che Juventus e Napoli non hanno voluto rischiare, ma del Napoli si dicevano tante cose, come le amnesie difensive, che contro la Juventus non abbiamo visto.”

Un centrocampo da Scudetto

Marino si è soffermato sul centrocampo del Napoli, che a suo avviso è il più forte d’Italia:

“Il Napoli ha il centrocampo più forte del campionato. McTominay, ad esempio, sembrava giocasse nel Napoli da anni: ha dato un contributo eccezionale anche nelle percussioni offensive. Questo è un segnale importante. La partita con la Juventus è una base solida da cui partire. Il Napoli è una squadra solida, con una panchina profonda e ricambi di qualità.”

Il retroscena su Raspadori

Infine, Marino ha rivelato un dettaglio curioso su Giacomo Raspadori:

“Conte rispecchia sempre il lavoro della settimana, e sono convinto che Raspadori lo stia facendo arrabbiare sotto questo punto di vista. Non sta ancora rendendo al massimo, ma sono sicuro che alla fine troverà il suo spazio e farà bene.”