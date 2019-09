Kostas Manolas esalta il gruppo azzurro. Il difensore greco afferma che il Napoli lotterà per lo scudetto con Juventus e Inter e fa una promessa ai tifosi partenopei.







Il Napoli ha battuto la Sampdoria con una doppietta di Mertens rilanciando le proprie ambizioni scudetto. La squadra di Ancelotti è pronta ad essere protagonista in serie A e vuole dire la sua anche in Champions a cominciare dalla sfida con il Liverpool. Kostas Manolas, crede nel gruppo azzurro e nella possibilità di vincere il campionato. Il difensore Ex Roma ai microfoni di Sky sport, alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport:

“Abbiamo vinto senza subire gol, mi sembra un segnale positivo. Se vuoi restare sempre in alta classifica, bisogna vincere queste partite. Sono queste le gare che servono per vincere qualcosa.

Lotta a tre con Inter e Juventus? E’ presto, l’Inter aveva una partenza facile, mentre noi abbiamo giocato due gare difficili fuori casa con Fiorentina e Juventus. A Firenze, poi, dove anche la Juventus non ha vinto.

Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma ora è ancora molto presto per dire chi lotterà per lo scudetto. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere“.

Manolas aggiunge: “Noi per lo scudetto ci siamo. Il Napoli ogni anno lotta per lo scudetto. Ma ripeto, è presto per dire grandi parole, dobbiamo dimostrare sul campo di essere pronti per lottare.

La squadra più forte resta sempre la Juventus, noi però abbiamo grande qualità e in ogni partita scenderemo in campo per vincere, è una promessa che faccio a tutti.







Assetto difensivo? La difesa non dipende solo dai due difensori. Non si difende in 4 o in 7 ma sempre in 11 per avere dei risultati.

Koulibaly è un grandissimo calciatore, così come Maksimovic e Luperto. Siamo tutti centrali di grande livello, faremo il massimo per raggiungere grandi obiettivi“.