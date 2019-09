Dries Mertes protagonista assoluto di Napoli-Sampdoria. Il belga autore di una doppietta ha parlato degli obbiettivi e del rinnovo.







Dries Mertens stende la Sampdoria con una doppietta e si porta a 112 goal con la maglia del Napoli. Il belga a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24:

“Non è mai facile giocare dopo le soste per le Nazionali, ci sono giocatori che tornano dal Sud America, abbiamo dato un segnale importante.

Lo Scudetto? Dobbiamo crederci fino alla fine, dobbiamo lottare in tutte le partite, come fatto oggi e dobbiamo fare più punti possibili“.







Mertens ha poi aggiunto: “La gara contro il Liverpool, c’è tanta concorrenza in attacco. Se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo avere tanti giocatori forti in panchina. Oggi chi ha giocato ha fatto molto bene.

Rinnovo con il Napoli? Dipende, sono tranquillo. Ora sto qua e non ho altri pensieri. Vediamo…“