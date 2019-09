Comunicato del Liverpool: " A Napoli attenzione alle rapine e agli agguati"

Il Liverpool in vista della gara di Champions League contro il Napoli ha pubblicato un comunicato per avvisare i propri tifosi del pericolo di scippi, rapine ed agguati.







Napoli e Liverpool si sfideranno al San Paolo nella gara valida per il girone E di Champions League. Le esternazioni di Klopp sulla vicenda spogliatoi non sono piaciute ai napoletani.

Napoli-Liverpool è una gara da bollino rosso, visto il pericolo scontri, a causa dei pessimi rapporti tra le due tifoserie.

Il club inglese ha pubblicato una serie di raccomandazioni miste ai soliti luoghi comuni, dimenticando che lo scorso anno, a Liverpool, due napoletani furono vittime degli Hooligans.







IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL