Champions, Napoli- Liverpool, diretta Tv in chiaro. Parte anche la vendita dei biglietti.

Napoli- Liverpool sarò trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Partita la vendita libera dei biglietti per la gara del San Paolo.







NAPOLI – LIVERPOOL DIRETTA TV IN CHIARO

Napoli-Liverpool sarà visibile in chiaro su Canale 5. Arriva una bella notizia per i tifosi del Napoli.

Mediaset ha annunciato la programmazione per la fase a gruppi della Champions League 2019-2020.

Sei partite totali il martedì sera sempre con un’italiana impegnata. La sfida a Salah e compagni sarà l’unico match con protagonista il Napoli del girone visibile senza l’abbonamento Sky.

Da oggi per i tifosi azzurri sarà anche possibile acquistare i biglietti per la gara tra Napoli e Liverpool, è scaduto infatti il periodo di prelazione per gli abbonati al calcio Napoli.

LE GARE DI CHAMPIONS TRASMESSE IN CHIARO

17/09/19, Napoli-Liverpool 01/10/19, Juventus-Bayer Leverkusen 22/10/19, Manchester City-Atalanta 05/11/19, Borussia Dortmund-Inter 26/11/19, Juventus-Atletico Madrid 10/12/19, Inter-Barcellona

BIGLIETTI NAPOLI – LIVERPOOL



Partita la vendita libera dei biglietti per Napoli- Liverpool, gara di Champions League del girone che si disputerà il 17 settembre allo stadio San Paolo con calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita Napoli – Liverpool sarà trasmessa in diretta tv da canale 5. Ecco i prezzi e le modalità di acquisto.

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 300,00

Posillipo € 110,00

Nisida € 90,00

Family € 30,00 / € 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 225,00

Posillipo € 80,00

Nisida € 65,00

Distinti € 50,00

Curve € 30,00







MODALITÀ DI ACQUISTO DEI BIGLIATTI PER NAPOLI – LIVERPOOL DEL 17/9/2019

I biglietti potranno essere acquistati presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web: la lista delle ricevitorie abilitate potrà essere consultata sul sito Ticketone.

Per l’acquisto sul web, è possibile collegarsi al sito di tikeone, inserendo, al momento dell’acquisto, il numero della propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card. Quest’ultima, assieme a un documento di riconoscimento e al documento segnaposto, saranno indispensabili per l’accesso allo stadio.