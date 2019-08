Sorteggi Champions League, le avversarie del Napoli

A Montecarlo i sorteggi Champions League. Il Napoli di Ancelotti in seconda fascia giocherà contro: Liverpool, Salisburgo e Genk.







I sorteggi di Champions League hanno rivelato le avversarie del Napoli di Ancelotti.

I gironi di Campions league sorteggiati a Montecarlo sono composti da quattro fasce.

Le quattro fasce dei gironi di Champions

La prima fascia è composta dai campioni in carica, dalla vincitrice dell’ultima Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Psg, Zenit. In seconda fascia, invece, il Real Madrid con il Napoli mentre l’Inter è inserita nell’urna numero 3 e l’Atalanta in quarta fascia.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea

Seconda Fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax

Terza Fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges

Quarta Fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga

Champions league: le avversarie del Napoli

Ancora una volta contro come un anno fa. Si ritroveranno nel Gruppo E.

Lo scorso anno le due squadre diedero vita a due partite bellissime, gli azzurri per un pelo non eliminarono i campioni d’Europa. In precampionato le due formazioni si sono affondate in amichevole e gli azzurri si sono imposti sugli inglesi.

Salisburgo. Gli azzurri ritrovano anche gli austriaci dopo le due gare degli ottavi di finale di Europa league.

Genk. Gli azzurri sfideranno anche l'ex squadra di koulibaly gli svizzeri del Genk







Sorteggi Champions League: Il girone del Napoli

Girone E: