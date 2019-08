“Qualche volta i sogni diventano realtà” Questo il tweet pubblicato da Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi.







Il Napoli continua il pressing su Mauro Icardi, stando alle ultime notizie la deadline imposta da Aurelio De Laurentiis dovrebbe scadere venerdì. In giornata secondo gli ultimi rumors, Wanda Nara avrebbe avuto altri colloqui con Giuntoli e De Laurentiis.

l’edizione on line del corriere dello sport, mette in evidenza l’ultimo tweet di Wanda Nara, in relazione con il futuro dell’attaccante argentini. Ecco cosa scrive il quotidiano:







“Sometimes dreams come true…” Qualche volta i sogni diventano realtà”. Questo l’ultimo criptico messaggio inviato via Twitter da Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. L’attaccante argentino ancora, a tre giorni dalla chiusura del calciomercato, è un giocatore dell’Inter, pur essendo di fatto “separato in casa”.