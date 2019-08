De Laurentiis pronto a mollare Icardi. L'argentino corre un rischio...

De Laurentiis pronto a salutare Icardi. Il patron azzurro aspetterà altre 24 ore poi stringerà la mano a Llorente. Maurito corre un grosso rischio.







Il Napoli continua il pressing su Mauro Icardi. De Laurentiis ha fiutato l’affare e da buon segugio segue la pista fino in fondo. La deadline scade tra 24 ore. Il patron dei partenopei non andrà oltre, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello sport:

ICARDI

“Il giorno dopo l’ultimo confronto con la società, la linea di Mauro Icardi non ha subito improvvisi cambi di rotta. Mauro va dritto per la sua strada e, almeno per il momento, esclude ogni possibilità di addio all’Inter.

Ma adesso anche il tempo comincia ad essere un nemico dell’argentino. La chiusura del mercato si avvicina e il rischio di restare fermo fino a gennaio si fa sempre più concreto.

D’altra parte la società è stata chiara sin dall’inizio dell’estate: «Icardi è fuori dal progetto». E anche nell’ultimo faccia a faccia ad Appiano la dirigenza ha ribadito il concetto.

Scaricato da tutti, insomma. Ma tutto questo non sembra ancora sufficiente per convincerlo a voltare pagina e cominciare una nuova avventura lontano da Milano.

Ieri le persone più vicine hanno provato ancora a parlarci e a fargli capire che restare all’Inter senza alcuna speranza di giocare non è una soluzione ideale per il futuro, ma nulla.

In effetti oggi c’è chi è pronto a offrirgli un contratto ricco, tra dodici mesi chissà. Sullo sfondo resta il Napoli e quell’offerta da 65 milioni che De Laurentiis ha recapitato sulla scrivania di Marotta, ma l’interesse del club azzurro è prossimo a sfumare e senza un’apertura domani si ritirerà dalla corsa a Icardi e stringerà la mano a Llorente“.







MAURITO ASPETTA LA JUVE?

Possibile che Mauro speri ancora in un blitz finale della Juve, che prima dovrebbe vendere e che invece resta bloccata dai rifiuti dei suoi giocatori in stile Icardi? Mandzukic, che nella testa della Juve poteva essere una contropartita per Mauro, come altri ha ribadito la volontà di restare a Torino anche a costo di restare fuori dalla lista Champions“.