Retroscena. Icardi vuole restare all'Inter, Zhang apre al Napoli

Icardi vuole restare all’Inter e lo ha ribadito nell’incontro di ieri. Steven Zhang non cambia idea e apre al Napoli di De Laurentiis.









A pochi giorni dalla chiusura del mercato c’è stato il confronto definitivo tra Icardi e il giovane numero uno del club nerazzurro, Steven Zhang.

Il presidente ha confermato all’argentino che non avrà più spazio nell’Inter, ma lui ha ribadito che non intende muoversi da Milano, De Laurentiis ha in mano Llorente ma ha deciso di aspettare ancora. Wanda alla fine potrebbe accettare il trasferimento in Campania.

ICARDI VUOLE RESTARE ALL’INTER

Mauro Icardi vuole restare all’Inter e lo ha ribadito davanti a Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, si è presentato alla Pinetina assieme a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Secondo quanto riporta il corriere dello sport, Wanda è propensa ad accettare il trasferimento a Napoli, così che il marito possa finalmente tornare a fare il calciatore in tutto e per tutto. A pochi giorni dalla fine del mercato, però, è sempre il caso di tenere una porticina aperta.

IL NAPOLI NON ASPETTA ICARDI

Il Napoli che sta per chiudere per Fernando Llorente, ma, dopo un consulto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, si è preso ancora qualche ora di tempo, nella speranza di un ravvedimento. Evidentemente, ci spera anche l’Inter, Zhag ha accettato da tempo l’offerta di De Laurentiis, ma davanti a quel muro si sono già infrante anche le ambizioni di Roma, Monaco e Arsenal.







E’ vero, ci sarebbe anche la Juventus, ma questo è un discorso a parte. Nessuno del club bianconero si è mai fatto concretamente avanti con l’Inter. Senza contare che Zhang jr, dopo aver detto lo scorso febbraio «Icardi mai in bianconero», non avrebbe intenzione di rimangiarsi la parola.