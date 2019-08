Corriere. Napoli, Icardi 48 ore per decidere. Pronto Llorente

Mauro Icardi ha 48 ore di tempo per decidere se accettare Napoli o restare all’Inter. Gli azzurri hanno bloccato Fernando Llorente.







Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli ha dato 48 ore di tempo a Maurio Icardi per decidee. Gli azzurri hanno fatto tutto il possibile e ora aspettano semplicemente una risposta definitiva da Milano. Sono pronti 65 milioni per l’Inter e per il calciatore settanta al lordo d’ingaggio per cinque anni, per un totale di 135 milioni pronti ad essere investiti per l’argentino che, però, non ha mai aperto all’ipotesi Napoli.

Per questo il tempo sta per scadere e quando la parola ‘fine’ sarà ben evidente, il Napoli procederà alla chiusura della trattativa con Fernando Llorente.







Llorente ha esperienza, vittorie sul campo, conosce la lingua e non deve fronteggiare problemi di ambientamento.

L’accordo prevede un biennale da 2,5 milioni e mezzo di euro. Domani è la data ultima disponibile concessa ad Icardi per sciogliere la prognosi, dopodiché il contratto con Llorente sarà firmato. Carlo Ancelotti ha bisogno di un rinforzo in attacco e De Laurentiis non vede l’ora di chiudere il mercato in entrata. Il tempo sta stringendo.