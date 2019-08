Fernando Llorente vicino al Napoli. Gli azzurri hanno ancora un filo di speranza per Icardi. Ounas e Chiriches ai saluti. Tonelli verso la Fiorentina.









Il Napoli lavora sul mercato per completare la rosa. Sul fronte entrate il nome di Llorente sembra essere quello più vicino a vestire la maglia azzurra.Dopo un estate di rumors si allontanano James e Icardi.

Giuntoli lavora anche per le uscite: Chiriches, Ounas e Tonelli sono ai saluti. Alfredo Pedullà, giornalista es esperto di calciomercato ha fatto il punto sui movimenti del Napoli:

LLORENTE E ICARDI

Fernando Llorente ha un discorso avviatissimo con il Napoli. Probabilmente trascorrerà ancora qualche altro giorno, non fosse altro perché il club azzurro ha ancora un sottilissimo filo di speranza di poter convincere Icardi dopo l’accordo con l’Inter sulla base di 65 milioni. Erano circolate voci su un possibile, nuovo, inserimento della Fiorentina, ma non ci sono tracce. I viola sono soprattutto concentrati su un esterno offensivo e sperano sempre di poter convincere il Sassuolo a cedere Berardi.

OUNAS E CHIRICHES AI SALUTI

Una settimana fa era una sorpresa: Adam Ounas, il Nizza è in pole sulla concorrenza. Ora c’è il via libera del Napoli che chiaramente non ha la minima intenzione di perdere il controllo del cartellino. Ma che nello stesso ha interesse di dare la maggiore visibilità a un ragazzo di talento.







Vlad Chiriches si sta avvicinando sempre più al Sassuolo. Il Napoli ha dato il via libera, lo stesso difensore centrale ha aperto completamente al club emiliano, una soluzione che De Zerbi gradisce. Intanto, il Napoli può decidere di dare il via libera alla Fiorentina per Tonelli anche in prestito con diritto di riscatto.