Pampa Sosa nel corso della trasmissione Jaque y Mate ha parlato della sua esperienza in azzurro: “Quando arrivi al Napoli, firmi un contratto con la città”.









Chi ama non dimentica, era lo slogan sulla maglia che il Pampa Sosa ha dedicato a Maradona il giorno della risalita in A del Napoli.

L’ex attaccante, portato in azzurro da Marino, ai microfoni della tv argentina, ha parlato del Napoli e dei suoi anni partenopei. Sosa a Jaque y Mate, si è soffermato sul rapporto che si instaura tra i giocatori e la città di Napoli.

QUANDO ARRIVI AL NAPOLI, FIRMI UN CONTRATTO CON LA CITTÀ

Roberto Sosa detto El Pampa spiega: “Quando arrivi al Napoli, firmi un contratto con la città. Chi indossa la maglia del Napoli non gioca solo a calcio, ma difende la città.

Prendo per esempio il caso di Higuain. Era amato, ha fatto il recor di di gol segnandone 36. Saltava con la curva cantando “difendo la città”. E poi cosa ha fatto? Ha tradito tutti ed è andato alla Juventus.

Proprio alla Juventus. Ecco perché lo odiano così tanto. Ripeto, quando firmi col Napoli firmi per la città e ai tifosi non importa se sei titolare o una riserva. Ti amano lo stesso”. Ricordo quando il Napoli era in Serie C. Il San Paolo era sempre pieno. Napoli è molto particolare come piazza. Rappresenta non solo la città, ma anche tutto il Sud d’Italia”.

Il Pampa Sosa aggiunge: “Quando era tornato Maradona, dopo l’addio al calcio di Ciro Ferrara, Diego piangeva come un bambino e aveva chiesto di me. L’avevo sentito il giorno prima che ritirassero la 10”.







E a proposito della maglia e degli attaccanti: “Cavani ha fatto benissimo, Higuain ha il record di di gol, Lavezzi è un grande ma…l’ultimo ad indossare la 10 sono stato io (ride ndr)…”.