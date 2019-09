L’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello conferma che al San Paolo potrebbe esserci a breve la scritta Napoli sui sediolini.







Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del calcio Napoli:

“C’è una sensazione, appena si entra al San Paolo, davvero impressionante. E’ una bella emozione vedere lo stadio nuovo, ne dobbiamo esserne orgogliosi. Quella è casa nostra, va preservata.

Convenzione? Abbiamo avuto contatti recenti. A breve ci sarà una formalizzazione della richiesta di aderire e si procederà alla firma della convenzione.

Terzo anello? Tra un mese circa finirà la gestione Aru, ci sono ancora dei lavori in corso. Poi vedremo noi cosa fare.

Quelle superficie possono essere utilizzate per la pubblicità, trovando forme di autofinanziamento che ci permetterà di coprire quelle brutture. Si può anche ipotizzare di solarizzare quella copertura.

Parcheggio? Ha problemi strutturali, non raggiunge la capienza per il quale era stato progettato. Dal 1990 al 2019 è passato un mondo, sono chiamate le normative. In questo momento non c’è ancora possibilità di rivederlo aperto”.

SCRITTA NAPOLI SUI SEDIOLINI DEL SAN PAOLO

“La scritta Napoli sui sediolini del San Paolo? Sì, potrebbe esserci. Abbiamo fatto il conto dei sediolini, stiamo ipotizzando una scritta in bianco. Non è nell’appalto con Aru, quindi dobbiamo aspettare che finisca questa fase finale dei lavori delle Universiadi. Possiamo annunciarlo: ci sarà la scritta ‘Napoli’ sui sediolini. Aspettiamo qualche settimana.







Posti numerati? Ogni sediolino ha il suo numero, non si può sbagliare. Starà al tifoso rispettare il suo posto.

La pista è bella, l’abbiamo fatto coi colori della squadra e del mare. Per ora teniamocela qui, non è costata poco, preserviamola. poi ci faremo ragionamenti. “.