Liverpool, Klopp: «Napoli? Penso che riusciremo a fare la doccia»

Jurgen Klopp parla della sfida con il Napoli in Champions League al San Paolo e non risparmia frecciatine a causa delle parole di Ancelotti sugli spogliatoi.







Il comunicato di Ancelotti sugli spogliatoi ha fatto il giro del mondo. Le parole del tecnico del Napoli hanno avuto una eco devastante sull’immagine del Napoli. La questione spogliatoi riguardava solo quelli della squadra azzurra, gli spogliatoi degli ospiti sono di primissimo livello e funzionano da due anni in maniera egregia.

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, in conferenza, parlando di Napoli e della sfida Champions si è ironicamente soffermato sulla querelle spogliatoi: “Ho sentito diverse cose, ho visto le foto, ma non ho il live streaming. Non so, magari le foto sono dello scorso maggio. Sono fiducioso, mi fido della UEFA e spero che sistemino le cose in modo da avere una doccia e uno spogliatoio per cambiarci.

Finché c’è il campo e il resto va bene, noi possiamo giocare. Certo dalle foto viste non sembrava una bella cosa.

Non so se stiamo creando un caso più grande di quello che è, noi possiamo solo andare a Napoli e accettare la situazione che troveremo pensando a giocare a calcio. Alla fine penso che riusciremo a fare la doccia“.







Una figuraccia così il Napoli non la meritava, non la meritava Ancelotti e non la meritava una sfida importantissima come quella contro il Liverpool.

La città ha finalmente uno stadio bellissimo, ma De Laurentiis e il Comune non smettono mai di punzecchiarsi a vicenda anche al costo di creare polemiche da record.