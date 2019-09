Napoli-Sampdoria è la prima sfida degli azzurri nel nuovo San Paolo. Ancelotti e Di Francesco presentano alcune novità sulle formazioni.







Carlo Ancelotti in conferenza stampa, ha detto di non voler sottovalutare la Sampdoria ma ha puntualizzato che il Napoli lotterà per lo scudetto. Gli azzurri sono chiamati alla prima in casa nel nuovo San Paolo, nonostante il flop di abbonamenti lo stadio di Fuorigrotta ospiterà più di 40mila persone.

Le parole di Ancelotti hanno una rispondenza parziale leggendo i convocati per la Sampdoria.

Milik non è stato convocato, così come Hysaj, mentre Lozano ed Allan, ancora alle prese con un fastidioso jet lag, dovrebbero iniziare la gara dalla panchina. A guidare l’attacco azzurro contro la compagine di Di Francesco ci saranno Mertens e Llorente.

Spazio ad Elmas, Fabian Ruiz sarà centrale nella linea a 4, e Zielinski laterale mancino di centrocampo.

Non bisogna sorprendersi se Llorente giocherà dal primo minuto con la Sampdoria, lo ha detto anche Ancelotti, ma di certo la curiosità non passerebbe inosservata: perché se Fernando debutterà, allora la sua seconda vita italiana comincerà esattamente come la prima. A quasi sei anni di distanza: l’esordio con la Juve, datato 24 agosto 2013, andò in scena proprio con la Sampdoria.

Insigne è reduce da un risentimento ai flessori della coscia destra; Milik da un problema al retto addominale; Lozano ha svolto ieri il suo primo e unico allenamento della settimana dopo le amichevoli giocate con il Messico negli States e due trasvolate oceaniche; e Llorente ha invece lavorato e migliorato la condizione nel corso della sosta.







Di Francesco dopo due sconfitte, passa al 3-4-3. Il tecnico vuole garantire maggior supporto a Quagliarella. In difesa Colley verso l’esclusione, dentro Murillo e Regini. Linetty con Ekdal in mezzo al campo. In avanti l’esordio di Rigoni.

ECCO COME GIOCHERANNO NAPOLI E SAMPDORIA