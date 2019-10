Napoli, Manolas apre a Ibra: “È il benvenuto”. Poi arriva l’annuncio

Manolas apre a Ibra. Il difensore del Napoli ha parlato del possibile arrivo di Ibrahimovic e annuncia che non giocherà con la SPAL



Il Napoli si è ricompattato dopo la bellissima vittoria contro il Salusburgo. Gennaio si avvicina ed è tempo di mercato: Ibra e Haaland sono i nomi caldi del mercato azzurro, nel quale tiene banco la questione rinnovi relativa a Dries Mertens e Callejon.

Del momento del Napoli e della questione Ibra, ne ha parlato Kostas Manolas ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

MANOLAS SU IBRA E MERTENS

“Ibrahimovic al Napoli? E’ l’attaccante più forte che abbia mai incontrato, è un giocatore straordinario, Ibra è Ibra, se arriva sarà il benvenuto.

Mertens? Se gli dai mezza possibilità la mette dentro, Milik è forte, ha grandi potenzialità. Entrambi mi hanno fatto gol quando ero alla Roma, sono fortissimi.

Haaland del Salisburgo? E’ giovane, fisico, veloce, tecnico, può diventare veramente un campione, ma restiamo calmi, ha tutto per diventare fortissimo”.

KOSTAS MANOLAS SUL NAPOLI

“Ambientamento in città? Sia Roma che Napoli sono ambienti molto caldi, ti stanno vicino, ti stanno addosso.

Sono abituato alla pressione, non ho paura, darò sempre il massimo ed il cuore per la mia squadra, come ho sempre fatto al centoventi per cento.

Personalità? Ci sono giocatori che hanno giocato nel Real Madrid come Callejon, c’è Koulibaly, lo stesso Insigne, Llorente che ha vinto l’Europeo con la Spagna, noi dobbiamo dare sempre tutto per fare sempre meglio.

Koulibaly? Voglio fare i complimenti per l’inserimento nella lista dei 30 per il Pallone d’Oro, non è semplice per un difensore.

Dopo due partite è stato criticato, è un giocatore fortissimo e deve continuare a dare il suo contributo, come sempre, alla squadra.

Luperto? In Champions League non è mai facile, è un professionista serio, che si allena sempre a 2.000 all’ora, meritava questa occasione, ha grande futuro e può fare il titolare a Napoli”.

Abbraccio di Insigne ad Ancelotti e l‘abbraccio della squadra? Mi piace leggere tante cose, peccato che spesso si tende ad enfatizzare le cose, si parlava su Insigne, di litigi, ma se non litighi nello spogliatoio non è vivo.

Non c’è mai stato un problema tra Insigne e il tecnico, solo un piccolo litigio.

Lorenzo Insigne è il nostro capitano, un giocatore fondamentale per il Napoli, se lui sta bene, vinciamo più facilmente.

Con una vittoria a casa nostra abbiamo passato matematicamente il girone di Champions, sarà un successo, per giocare questa competizione devi essere concentrato al massimo, non è mai facile vincere. Siamo un gruppo molto unito, questa squadra è fortissima, che non ha ancora fatto vedere il suo grande potenziale.

Io lo vedo negli allenamenti, siamo forti, una squadra molto tecnica che pian piano andrà sempre meglio per avvicinarsi alla vetta.

Il mister ci tiene tutti sulla corda, lo sappiamo prima della partita chi giocherà, giusto così. Possiamo fare una grandissima stagione”.

NIENTE SPAL PER MANOLAS

“Oggi non mi sono allenato, non ci sarò domenica contro la Spal, ho ancora dolore. Ho avuto una infrazione alla costola, vedremo nei prossimi giorni.

Salisburgo? Abbiamo fatto la gara che serviva per vincere la partita. Loro sono una squadra forte che non perdeva in casa da tante partite, abbiamo subito mostrato coraggio, vincendo meritatamente in quel di Salisburgo.

Il Salisburgo ormai è il passato, conta la Spal, siamo favoriti, ma in Serie A non è mai facile. Bisogna prendersi i tre punti per avvicinarci alla vetta, se andiamo concentrati non ho dubbi sulla vittoria”.