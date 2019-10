L’offerta del Napoli per Ibra come quella per Llorente. De Laurentiis pronto ad un sacrificio, la reazione inaspettata di Raiola.

Il Napoli prepara l’offerta per Ibra. Il giornalista del quotidiano il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport live rivelando le ultime sulla trattativa tra il club di De Laurentiis e il campione svedese.

OFFERTA DEL NAPOLI PER IBRA

“Zlatan Ibrahimovic va preso? Assolutamente sì. Il Napoli offre un anno e mezzo di contratto all’ex Juve? Non proprio. E’ più lui a sperare in un contratto lungo.

Andrebbe fatta un po’ di chiarezza da parte del presidente Aurelio de Laurentiis.

Il patron, dice di considerare vecchi Mertens e Callejon a 32 anni, perché cercare chi ne ha 38 come lo svedese? Vorrei dare un minimo di logica in questo ragionamento.

La mia ipotesi è che il patron non si spingerà oltre i sei mesi di contratto, perché potrebbe dire ad Ibra di venire a Napoli di divertirsi e provare a vedere come va”.

Scotto ha poi aggiunto: “Lo posso sottoscrivere, invece, che dopo la MLS c’è voglia di mettersi ancora in gioco.

Per Ibra, però, firmare un contratto di soli sei mesi è qualcosa di riduttivo, ha in mente ben altro.

Giocatore integro, come Cristiano Ronaldo cura molto il fisico e ritiene di poter avere opportunità maggiori.

Il Napoli farebbe un’offerta importane a Ibra basandosi sul riferimento di Llorente, offrendogli quasi la stessa cifra, 2,5 milioni, ma per soli sei mesi.

Questa offerta, secondo Mino Raiola, non sarebbe da scartare. Ecco perché c’è questa minima base sulla quale si può impostare la trattativa”.