Sky – Napoli la formazione con lo Spezia, Spalletti ha un’idea precisa

Spezia-Napoli è la partita della 21sima giornata di Serie A, ecco le ultime novità sulla formazione di Luciano Spalletti.

Il Napoli va a La Spezia con la consapevolezza di non dover dare nulla per scontato. Il tecnico degli azzurri ha sottolineato più volte l’importanza di non doversi sentire già arrivati e lo ricorda ogni momento, sia pubblicamente che alla squadra.

Ecco perché con lo Spezia non ci saranno grandi cambi di formazione, nonostante all’orizzonte ci sia la partita con l’Eintracht Francoforte in Champion League. Ed è chiaro che la società di Aurelio De Laurentiis pera ardentemente di poter superare gli Ottavi di finale, cosa mai accaduta nella storia azzurra.

Spezia-Napoli: la probabile formazione di Spalletti

Secondo quanto riferisce Sky non dovrebbero esserci grandi cambi per Luciano Spalletti, orientato a confermare gli 11 che sono scesi in campo con la Roma. Quindi Meret solidissimo in porta, nonostante l’arrivo di Gollini.

In difesa spazio a capitan Di Lorenzo, con Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo si andrà avanti ancora con Lobotka al centro e Anguissa e Zielinski ai lati. In attacco c’è l’importante conferma di Lozano che ha fatto una buona impressione con la Roma. Inamovibili sono Kvaratskhelia e Osimhen.

Ecco la probabile formazione del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmai, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.