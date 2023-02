Gollini folgorato da Napoli, casa da sogno a Posillipo. L’aneddoto su Osimhen e la grande amicizia con Ndombele

Pierluigi Gollini si è ambientato benissimo a Napoli, il portiere azzurro ha rivelato un retroscena su Osimhen.

Il nuovo portiere del Napoli, Pierluigi Gollini è entusiasta del suo nuovo inizio a Napoli: scopri la sua meravigliosa casa con vista panoramica e l’aneddoto su Osimhen!

Il talentuoso portiere ha iniziato la sua nuova avventura al Napoli con un entusiasmo contagioso. Arrivato dalla Fiorentina con un prestito con diritto di riscatto, Gollini è ansioso di dare il suo contributo alla squadra di Luciano Spalletti e di vivere un’esperienza indimenticabile a Napoli.

La casa che Gollini ha trovato a Posillipo è un sogno che si è avverato. Con una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e l’accesso diretto ad una spiaggia privata, il portiere sta vivendo un’esperienza davvero unica.

Gollini si è rapidamente integrato nello spogliatoio azzurro, grazie alla sua amicizia con il centrocampista Tanguy Ndombele e al suo spirito amichevole. In una recente intervista a Kiss Kiss, Gollini ha raccontato un aneddoto divertente su Osimhen: “Negli spogliatoi gli ho detto in inglese ‘Fammi vedere il leone che sei’. Poi abbiamo parlato un po’ e abbiamo legato in maniera naturale. E’ un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto. Lo ringrazio. Mi sembra di essere in questo gruppo da tanto tempo, anche perché con gli italiani li conosco da tempo per le nazionali, poi c’è Ndombele che ho avuto con me al Tottenham. E anche con gli altri mi sono integrato benissimo”.

Con il suo talento, il suo entusiasmo e il suo spirito positivo, Gollini si è già affermato come un importante membro della squadra azzurra.

Ecco la casa di Gollini